Speciale difesa: premier kosovaro Haradinaj, istituzione Esercito non pregiudicherà rapporti con Nato

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ha dichiarato, intervenendo in parlamento a Pristina, che l'istituzione dell’Esercito del Kosovo non intende "in alcun modo" pregiudicare i rapporti con la Nato e che la sua creazione è un processo interno in linea con la Costituzione nazionale. Secondo quanto riportato dall’emittente “Rtk”, Haradinaj ha spiegato che il governo non è stato ancora in grado di raggiungere separatamente tutti gli Stati membri della Nato per spiegare il processo di transizione della Forza di sicurezza del Kosovo (Ksf) in un esercito regolare, chiarendo di avere avuto incontri "intensi" con alcuni rappresentanti dei paesi decisionali. Il premier kosovaro ha aggiunto che grazie alla trasformazione delle Forze di sicurezza il Kosovo si trasformerà da “consumatore di sicurezza a fornitore”. Haradinaj ha anche respinto le affermazioni secondo cui le Ksf si starebbero preparando a schierarsi nel nord del Kosovo, aggiungendo che la comunità serba non ha motivo di temere un esercito del Kosovo. Il primo ministro kosovaro ha sottolineato poi che la Serbia starebbe cercando di rappresentare la creazione di un esercito del Kosovo come fonte di destabilizzazione: "Stiamo tutti cercando di affermare chiaramente che nessuno ha bisogno di instabilità. Stiamo tutti lavorando per una maggiore pace”, ha concluso Haradinaj. (Kop)