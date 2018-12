Kosovo: ministero Esteri replica a capo diplomazia Belgrado su ritiro riconoscimento del Madagascar

- Il ministero degli Esteri kosovaro ha replicato alle dichiarazione del capo della diplomazia di Belgrado, Ivica Dacic, secondo cui il Madagascar ha revocato il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo. Il ministero di Pristina ha definito le parole di Dacic come “propaganda” e ‘notizie false”. Il consigliere del ministero degli Affari esteri, Fatmir Haxholli, ha detto che il titolare del dicastero, Behgjet Pacolli, è in visita oggi in Madagascar come parte del suo tour in diversi paesi africani, nel tentativo di "gestire gli abusi di connessioni e funzionari di Belgrado”. (segue) (Kop)