Difesa: premier Haradinaj, Kosovo vuole entrare nella Nato dopo formazione esercito nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, Haradinaj ha spiegato che il governo non è stato ancora in grado di raggiungere separatamente tutti gli Stati membri della Nato per spiegare il processo di transizione della Forza di sicurezza del Kosovo (Ksf) in un esercito regolare, chiarendo di avere avuto incontri "intensi" con alcuni rappresentanti dei paesi decisionali. Il premier kosovaro ha aggiunto che grazie alla trasformazione delle Forze di sicurezza il Kosovo si trasformerà da “consumatore di sicurezza a fornitore”. (segue) (Kop)