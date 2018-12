Osce: ministro serbo Dacic, mosse Pristina meritano condanna da parte Stati membri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi confermato l'impegno del suo paese nel percorso di integrazione europea, come pure nel dialogo con Pristina. Per il proseguimento di quest'ultimo, ha aggiunto, è però necessario che Pristina elimini i dazi del 100 per cento imposti sulle merci serbe. "Condanniamo con forza questa decisione", ha detto Dacic osservando che si tratta di una mossa senza precedenti. "La persecuzione della popolazione serba da parte delle unità speciali della polizia kosovara, e la 'guerra dei dazi' avviata da Pristina rappresentano un evidente attacco nei confronti della popolazione serba, e ciò merita la condanna di tutti gli Stati partecipanti", ha detto il ministro. (Seb)