Kosovo: Lavrov, incapacità di Pristina di rispettare accordi mette in discussione reputazione Ue (2)

- Il ministro degli Esteri russo ha anche ricordato che Pristina ha introdotto alla fine di novembre dei dazi del 100 per cento sulle merci importate dalla Serbia e dalla Bosnia-Erzegovina, un’altra misura che costituisce una violazione dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta). Secondo Lavrov, queste misure mirano a costringere i cittadini serbi residenti in Kosovo a lasciare quella che definisce “l’autoproclamata repubblica”. Il ministro russo ritiene che la situazione nei Balcani in generale sia preoccupante perché la Nato e l'Unione europea hanno incrementato i loro sforzi volti per diffondere l'influenza dei blocchi nella regione e costringere i paesi balcanici a compiere una scelta tra Mosca da una parte, e Bruxelles e Washington dall'altra. "Tali azioni portano a un'ulteriore destabilizzazione dell'architettura di sicurezza in Europa e a un'escalation della tensione", ha detto Lavrov. (Gra)