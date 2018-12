Speciale difesa: Kosovo, ministro Forze sicurezza Berisha, Pristina non può attendere per formazione esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo non può attendere in maniera indefinita la formazione di un proprio esercito. Lo ha dichiarato il ministro per le Forze di sicurezza del paese, Rustem Berisha, in risposta alle parole del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Nella giornata di ieri, Stoltenberg ha affermato che la tempistica per la formazione di un esercito kosovaro è sbagliata. “Se ora non è il momento giusto, quando dovrebbe esserlo?” ha chiesto Berisha, aggiungendo che la formazione di un esercito kosovaro non andrebbe a minacciare le relazioni con i partner strategici. L'intenzione del Kosovo di trasformare in esercito le Forza di sicurezza nazionali e le nuove tariffe decise da Pristina creano divisioni e potrebbero avere gravi ripercussioni sulla futura integrazione euro-atlantica del paese, ha detto ieri il segretario generale della Nato Stoltenberg, nella conferenza stampa conclusiva della ministeriale Esteri. Sul Kosovo, Stoltenberg ha detto che i ministri hanno discusso l'intenzione del paese di andare avanti nella trasformazione delle Forza di sicurezza in un esercito. "Una tale mossa è inopportuna, va contro il parere di molti alleati della Nato e potrebbe avere gravi ripercussioni sulla futura integrazione euro-atlantica del Kosovo" ha detto Stoltenberg. Secondo il segretario generale, anche le nuove tariffe introdotte da Pristina sulle merci che arrivano da Serbia e Bosnia-Erzegovina creano divisioni. "Tali passi rendono ancora più difficile il dialogo mediato dall'Ue tra Belgrado e Pristina che rimane l'unico modo per portare pace duratura nella regione. Incoraggiamo sia Belgrado che Pristina a mostrare moderazione, astenendosi da passi e dichiarazioni provocatori e facendo i compromessi necessari in modo che possano andare avanti verso un futuro migliore" ha detto Stoltenberg. (Kop)