I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: vicepremier kosovaro Pacolli ringrazia Usa per sostegno a formazione esercito - Gli Stati Uniti sostengono la formazione dell’esercito kosovaro, e questa è “una splendida notizia”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, ripreso dai media di Pristina. “Nei momenti più critici, il sostegno degli Stati Uniti fa sempre la differenza. Si tratta di una tradizione e di relazioni strategiche permanenti. Sono davvero grato per il supporto di Washington e la dichiarazione dell’ambasciatore Usa in favore del nostro esercito”, ha scritto Pacolli sul proprio profilo Twitter. (segue) (Res)