Speciale difesa: Kosovo, ministero Esteri russo, da formazione Esercito nascerebbe “grave impatto” su sicurezza

- La possibile formazione di un Esercito regolare in Kosovo potrebbe avere un “grave impatto” sulla sicurezza nella regione balcanica. Lo dichiara in una nota il ministero degli Esteri russo, reagendo all’annuncio dato dal presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, che il voto sulla legge per la creazione dell'esercito del Kosovo si terrà venerdì 14 dicembre. "Un altro passo destabilizzante e provocatorio dopo il già imposto dazio doganale del 100 per cento sulle merci provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia, l'esercito creato dalle autorità del Kosovo - che, a proposito, contrasta con le disposizioni della sua Costituzione - potrebbe avere le conseguenze più gravi non solo per la popolazione serba della regione, ma anche per la sicurezza della regione balcanica nel suo complesso", si legge nella dichiarazione. Il ministero ha anche invitato l'Unione europea e gli Stati Uniti a esercitare pressioni sul Kosovo nella speranza che il Kosovo "revochi le decisioni provocatorie già rese e impedisca un'escalation di tensione". Il voto del parlamento di Pristina sulla legge per la creazione dell'esercito del Kosovo si terrà venerdì 14 dicembre. Ad annunciarlo è stato nei giorni scorsi il presidente dell'Assemblea nazionale di Pristina, Kadri Veseli, dopo la riunione dell'ufficio di presidenza del parlamento che ha ufficializzato la data per il voto. "A metà dicembre sarà creato l'esercito del Kosovo", aveva preannunciato nei giorni scorsi il presidente del parlamento di Pristina, parlando da Drenica dove ha confermato che presto sarà completato il processo legislativo per la trasformazione della Forze di sicurezza kosovare. (Rum)