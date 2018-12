Speciale difesa: premier kosovaro Haradinaj, false indiscrezioni su esercito in regioni settentrionali

- La Serbia sta facendo circolare false indiscrezioni sulla formazione dell’Esercito kosovaro nelle regioni settentrionali del paese. Lo ha dichiarato il premier del Kosovo Ramush Haradinaj, ripreso dai media locali. Come spiegato dal primo ministro di Pristina, “le future Forze armate kosovaro non avranno caratteristiche differenze fra nord e sud”. Haradinaj ha poi chiesto ai cittadini di origine serba di entrare a far parte delle Forze di sicurezza kosovare. “Il nostro esercito non è costruito per il nord, è una bugia evidente. Il nostro esercito serve per mantenere la pace in paesi come Afghanistan e Iraq e aiutare altri paesi”, ha aggiunto il premier. “Ancora una volta la Serbia continua la sua aggressiva propaganda contro il Kosovo attraverso i suoi media controllati per creare panico. Queste minacce sono azioni disperate che mirano a destabilizzare i Balcani occidentali. Come futuro membro della Nato, la transizione della Forza di sicurezza del Kosovo in una Forza armata garantirà solo pace e stabilità", ha detto in precedenza il vice premier kosovaro, Enver Hoxhaj in riferimento alla tensioni tra i due paesi sulla questione della formazione di un Esercito regolare da parte di Pristina. La premier serba Ana Brnabic ha auspicato che la Serbia "non debba mai utilizzare le proprie Forze armate". La dichiarazione è giunta nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado rispondendo alle domande dei giornalisti circa la situazione in Kosovo e l'annuncio di una formazione di un Esercito regolare da parte di Pristina. "Spero che non dovremo mai usare il nostro esercito, ma in questo momento è un'opzione sul tavolo, perché non possiamo stare a guardare una nuova pulizia etnica e delle nuove (Operazioni) tempesta, se il premier (albanese Edi) Rama le invoca", ha detto Brnabic aggiungendo che vorrebbe chiedere a tutti i leader europei cosa farebbero al suo posto. La premier ha infine osservato che la priorità del suo governo sono l'istruzione e la digitalizzazione, ma che si trova in una situazione in cui "qualcuno" vuole formare il 15 dicembre, contro ogni accordo, un Esercito con il pericolo che possa attentare alla vita della popolazione serba. Il voto del parlamento di Pristina sulla legge per la creazione dell'esercito del Kosovo si terrà venerdì 14 dicembre. Ad annunciarlo è stato nei giorni scorsi il presidente dell'Assemblea nazionale di Pristina, Kadri Veseli, dopo la riunione dell'ufficio di presidenza del parlamento che ha ufficializzato la data per il voto. "A metà dicembre sarà creato l'esercito del Kosovo", aveva preannunciato nei giorni scorsi il presidente del parlamento di Pristina, parlando da Drenica dove ha confermato che presto sarà completato il processo legislativo per la trasformazione della Forze di sicurezza kosovare. (Kop)