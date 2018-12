Speciale difesa: ministro Esteri Szijjarto, Ungheria amplierà contingenti in Kosovo e Afghanistan

- L'Ungheria ha confermato il suo impegno di lungo corso nella Nato. Dopo il termine della missione delle Nazioni Unite in corso a Cipro, Budapest offrirà una contingente significativo per rafforzare le missioni in Kosovo e in Afghanistan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto per l'agenzia "Mti". "L'Ungheria è pronta a rafforzare il suo ruolo nella stabilizzazione del Kosovo. Attualmente nel paese balcanico sono attivi 398 militari ungheresi. Entro la prossima estate Budapest intende ampliare il loro numero di almeno 60 militari", ha detto Szíjjarto. Per quanto riguarda l'Afghanistan, il ministro ungherese ha riferito che la missione ungherese di 106 membri delle Forze armate sarà ampliata di 40 militari. (Res)