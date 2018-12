I fatti del giorno - Balcani

- Serbia: presidente Vucic, non ci sarà guerra con Kosovo - Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è detto convinto che "non ci sarà guerra" fra Serbia e Kosovo: in un intervento per l'emittente "Tv Pink", Vucic ha così commentato la situazione derivante dalla decisione di Pristina di imporre dazi del 100 per cento alle merci serbe e l'annuncio della formazione il prossimo 15 dicembre di un esercito nazionale del Kosovo. "Non amo usare quella parola (guerra), mi sembra che a Pristina non comprendano la misura della catastrofe che possono provocare e li prego di sforzarsi di capirlo", ha detto Vucic auspicando che la Serbia "tutelerà la pace". "Spero che riusciremo a tutelare la pace. La Serbia darà il massimo, sono convinto che avremo la pace, che non ci sarà guerra, ma non permetteremo dei pogrom contro la nostra popolazione ovunque essa abiti", ha concluso Vucic. Nella giornata di ieri la premier serba, Ana Brnabic, ha auspicato che la Serbia "non debba mai utilizzare le proprie Forze armate". (segue) (Res)