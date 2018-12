Kosovo: premier Haradinaj riceve nuovo comandante Kfor, “rafforzare cooperazione con missione”

- Il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, ha ricevuto oggi il nuovo comandante della missione Nato Kfor, il generale Lorenzo D’Addario. Il premier ha sottolineato, durante l’incontro, che il governo di Pristina deve continuare a cooperare con la missione per mantenere la sicurezza del paese e dell’intera regione, secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk". “Vogliamo rafforzare la nostra partnership e continuare il nostro impegno per favorire relazioni buone e stabili con la Kfor", ha affermato Haradinaj rimarcando di apprezzare molto il ruolo di peacekeeping della Kfor e ringraziandola per aver creato un ambiente sicuro e protetto per tutte le comunità che vivono in Kosovo. "Siamo qui per contribuire alla sicurezza sostenibile. Sono grato per la sua disponibilità come primo ministro del Kosovo e sono aperto a cooperare per il nostro obiettivo comune: pace e sicurezza nel paese”, ha detto da parte sua D’Addario. (segue) (Kop)