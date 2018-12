Speciale difesa: Osce, Mogherini, cooperazione chiave per ripristino sicurezza

- L’Unione europea ritiene che la cooperazione, non il confronto, può garantire il ripristino della sicurezza “in questi tempi difficili”. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, nel suo intervento oggi a Milano per la ministeriale che chiude la presidenza di turno italiana dell’organizzazione internazionale con sede a Vienna. Mogherini ha parlato di “grave preoccupazione” per le “violazioni ancora in corso” dei principi fondamentali della comunità internazionale a causa delle recenti tensioni tra Mosca e Kiev nel Mar d’Azov. Come ricordato da Mogherini, le tensioni nel Mar d’Azov sono “conseguenza dell’annessione illegale della Crimea” nel 2014 e “ci spingono ancora più lontani da principi contenuti nell’atto finale di Helslinki”. Mogherini ha invitato la Russia a liberare i prigionieri ucraini ribadendo che Bruxelles sostiene pienamente la sovranità e l’integrità territoriale ucraina” e l’attuazione degli accordi di Minsk. Secondo l’Ue, ha aggiunto, le cosiddette elezioni organizzate dalle autoproclamate repubbliche dell’Ucraina orientale sono “illegali”. Mogherini ha aggiunto che l’Ue è anche impegnata a risolvere i conflitti che si protraggono in Moldova, Georgia e Nagorno Karabakh. Mogherini ha quindi sottolineato il costante impegno dell’Ue nei Balcani, dove lo storico accordo tra Skopje e Atene offre motivo di “speranza per la regione”. “Lavoriamo senza sosta per piena normalizzazione rapporti tra Pristina e Belgrado”, ha aggiunto l’Alto rappresentante Ue. “Quest’anno abbiamo lavorato molto sull’Europa orientale”, ha osservato ancora Mogherini parlando dell’assunzione di 20 impegni per il 2020. Secondo l’Alto rappresentante, l’Ue ha rafforzato a livelli “senza precedenti” la cooperazione con l’Asia centrale. (Pav)