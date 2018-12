Serbia: presidente commissione parlamentare per Kosovo, 8 cittadini etnia albanese testimoni per Casa gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste un report con 8 testimonianze di altrettanti cittadini kosovari di etnia albanese per il caso giudiziario denominato Casa gialla: lo ha detto il presidente della Commissione per il Kosovo del parlamento serbo, Milovan Drecun, ospite dell'emittente "Rts". Fra pochi mesi, ha detto ancora Drecun, la Procura speciale per i presunti crimini commessi dall'Esercito per la liberazione del Kosovo (Uck) dovrà decidere se proseguire le indagini o se abbandonare il caso nato dalle accuse sollevate dal relatore svizzero del Consiglio d'Europa, Dick Marty. Drecun ha aggiunto che il gruppo di lavoro formato dalla sua commissione ha raccolto elementi in un'apposita banca dati sui crimini commessi dall'Uck nel corso del conflitto del 1999. (segue) (Seb)