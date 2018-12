Italia-Albania: ministro per la Diaspora Majko a “Nova”, relazioni “speciali” fondate su rapporti umani (4)

- L’ex premier di Tirana ha affrontato anche il tema della tutela dei diritti della comunità albanese negli altri paesi dei Balcani. “Dopo il conflitto nell’ex Jugoslavia lo status dei cittadini albanesi è cambiato. Siamo stati molto attenti a questa situazione in quanto anche in Kosovo, Macedonia e Montenegro, siamo ora considerati fattori di stabilità – ha affermato -. E’ fondamentale la creazione di canali di comunicazioni con gli altri paesi nella regione; tale dinamica può essere utile per colmare spazi vuoti che impediscano l’emergere di una certa retorica che potrebbe creare problemi”. (segue) (Pav)