Speciale difesa: Nato, Stoltenberg, decisioni Kosovo su esercito e dazi inopportune e divisive

- L'intenzione del Kosovo di trasformare in esercito le Forza di sicurezza nazionali e le nuove tariffe decise da Pristina creano divisioni e potrebbero avere gravi ripercussioni sulla futura integrazione euro-atlantica del paese. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa conclusiva del ministeriale esteri di ieri e oggi. Sul Kosovo, Stoltenberg ha detto che i ministri hanno discusso l'intenzione del paese di andare avanti nella trasformazione delle Forza di sicurezza in un esercito. "Una tale mossa è inopportuna, va contro il parere di molti alleati della Nato e potrebbe avere gravi ripercussioni sulla futura integrazione euro-atlantica del Kosovo" ha detto Stoltenberg secondo cui anche le nuove tariffe introdotte da Pristina sulle merci che arrivano da Serbia e Bosnia-Erzegovina creano divisioni. "Tali passi rendono ancora più difficile il dialogo mediato dall'Ue tra Belgrado e Pristina che rimane l'unico modo per portare pace duratura nella regione. Incoraggiamo sia Belgrado che Pristina a mostrare moderazione, astenendosi da passi e dichiarazioni provocatori e facendo i compromessi necessari in modo che possano andare avanti verso un futuro migliore" ha detto Stoltenberg. (Beb)