I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia: premier Brnabic, spero che Belgrado non abbia mai bisogno di usare le proprie Forze armate - La premier serba Ana Brnabic ha auspicato che la Serbia "non debba mai utilizzare le proprie Forze armate". La dichiarazione è giunta nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado rispondendo alle domande dei giornalisti circa la situazione in Kosovo e l'annuncio di una formazione di un Esercito regolare da parte di Pristina. "Spero che non dovremo mai usare il nostro esercito, ma in questo momento è un'opzione sul tavolo, perché non possiamo stare a guardare una nuova pulizia etnica e delle nuove (Operazioni) tempesta, se il premier (albanese Edi) Rama le invoca", ha detto Brnabic aggiungendo che vorrebbe chiedere a tutti i leader europei cosa farebbero al suo posto. La premier ha infine osservato che la priorità del suo governo sono l'istruzione e la digitalizzazione, ma che si trova in una situazione in cui "qualcuno" vuole formare il 15 dicembre, contro ogni accordo, un Esercito con il pericolo che possa attentare alla vita della popolazione serba. (segue) (Res)