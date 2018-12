Nato: riunione ministeriale Esteri a Bruxelles, Russia, Afghanistan e Balcani i temi al centro del dibattito (13)

- Stoltenberg ha poi definito la Serbia un "partner prezioso" e per questo "la Nato sostiene inoltre pienamente il dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina" che "è fondamentale per la pace e la sicurezza regionali" ha concluso. Hanno convenuto di continuare a sostenere la Bosnia ed Erzegovina perché, se il paese sceglie di fare il passo, la Nato è ora pronta ad accettare il primo programma nazionale annuale di Sarajevo che rappresenta uno strumento di cooperazione per la riforma politica, economica e della difesa. I ministri hanno anche discusso della situazione in Kosovo. In seguito all'incontro, il segretario generale ha espresso preoccupazione per i piani di trasformazione della Forza di sicurezza del Kosovo in un esercito, definendo il passo "inopportuno" e un fattore di complicazione nel dialogo mediato dall'Ue tra Belgrado e Pristina. (segue) (Beb)