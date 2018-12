Difesa: premier kosovaro Haradinaj, false indiscrezioni su esercito in regioni settentrionali

- La Serbia sta facendo circolare false indiscrezioni sulla formazione dell’Esercito kosovaro nelle regioni settentrionali del paese. Lo ha dichiarato il premier del Kosovo Ramush Haradinaj, ripreso dai media locali. Come spiegato dal primo ministro di Pristina, “le future Forze armate kosovaro non avranno caratteristiche differenze fra nord e sud”. Haradinaj ha poi chiesto ai cittadini di origine serba di entrare a far parte delle Forze di sicurezza kosovare. “Il nostro esercito non è costruito per il nord, è una bugia evidente. Il nostro esercito serve per mantenere la pace in paesi come Afghanistan e Iraq e aiutare altri paesi”, ha aggiunto il premier. (segue) (Kop)