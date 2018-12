Difesa: premier kosovaro Haradinaj, false indiscrezioni su esercito in regioni settentrionali (2)

- “Ancora una volta la Serbia continua la sua aggressiva propaganda contro il Kosovo attraverso i suoi media controllati per creare panico. Queste minacce sono azioni disperate che mirano a destabilizzare i Balcani occidentali. Come futuro membro della Nato, la transizione della Forza di sicurezza del Kosovo in una Forza armata garantirà solo pace e stabilità", ha detto in precedenza il vice premier kosovaro, Enver Hoxhaj in riferimento alla tensioni tra i due paesi sulla questione della formazione di un Esercito regolare da parte di Pristina. (segue) (Kop)