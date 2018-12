Osce: Mogherini, cooperazione chiave per ripristino sicurezza (2)

- Mogherini ha aggiunto che l’Ue è anche impegnata a risolvere i conflitti che si protraggono in Moldova, Georgia e Nagorno Karabakh. Mogherini ha quindi sottolineato il costante impegno dell’Ue nei Balcani, dove lo storico accordo tra Skopje e Atene offre motivo di “speranza per la regione”. “Lavoriamo senza sosta per piena normalizzazione rapporti tra Pristina e Belgrado”, ha aggiunto l’Alto rappresentante Ue. “Quest’anno abbiamo lavorato molto sull’Europa orientale”, ha osservato ancora Mogherini parlando dell’assunzione di 20 impegni per il 2020. Secondo l’Alto rappresentante, l’Ue ha rafforzato a livelli “senza precedenti” la cooperazione con l’Asia centrale. (Pav)