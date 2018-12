Kosovo: premier Haradinaj riceve nuovo comandante Kfor, “rafforzare cooperazione con missione” (3)

- "Il Kosovo sarà sempre al fianco della Nato e della missione Kfor", ha detto in precedenza Haradinaj nel suo intervento in occasione della cerimonia per il passaggio di consegne del comando della missione dell'Alleanza atlantica nel paese balcanico dal comandante uscente, generale Salvatore Cuoci, a quello subentrante, generale D'Addario. Haradinaj ha elogiato il lavoro "altamente apprezzato" da parte della missione Kfor ed in particolare quello in questi ultimi mesi da parte del generale Cuoci. "La libertà del Kosovo è un valore comune", ha dichiarato Haradinaj. A suo modo di vedere, "il popolo e il governo del Kosovo sono eternamente grati a tutti gli uomini e le donne che hanno servito e continuano a prestare servizio nel nostro paese, sostenendo la pace, la sicurezza e la stabilità. Il Kosovo - ha assicurato - rispetterà sempre la presenza della Kfor e della Nato" (Kop)