Serbia: presidente Vucic annuncia conversazione telefonica con segretario generale Nato su esercito Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha reso noto che avrà in giornata una conversazione telefonica con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Secondo quanto riporta la stampa locale, Vucic ha precisato che al centro della telefonata sarà la situazione in Kosovo, e più precisamente l'annuncio da parte di Pristina della formazione di un esercito nazionale. "E' nostro compito istituire delle comunicazioni anche con coloro che sono sul campo. La Nato ha un obbligo preso dopo l'adozione dell'Accordo di Bruxelles, che non ci sia un esercito nel nord del Kosovo", ha detto Vucic. (segue) (Seb)