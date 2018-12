Serbia: presidente Vucic annuncia conversazione telefonica con segretario generale Nato su esercito Kosovo (2)

- Il ministro per le Forze di sicurezza del paese, Rustem Berisha, ha risposto alle parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, chiarendo che il Kosovo non può attendere in maniera indefinita la formazione di un proprio esercito. Ieri Stoltenberg ha affermato che la tempistica per la formazione di un esercito kosovaro è sbagliata. “Se ora non è il momento giusto, quando dovrebbe esserlo?” ha chiesto Berisha, aggiungendo che la formazione di un esercito kosovaro non andrebbe a minacciare le relazioni con i partner strategici. (segue) (Seb)