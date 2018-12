Speciale difesa: Serbia, premier Brnabic, spero che Belgrado non abbia mai bisogno di usare le proprie Forze armate

- La premier serba Ana Brnabic ha auspicato che la Serbia "non debba mai utilizzare le proprie Forze armate". La dichiarazione è giunta nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri a Belgrado rispondendo alle domande dei giornalisti circa la situazione in Kosovo e l'annuncio di una formazione di un Esercito regolare da parte di Pristina. "Spero che non dovremo mai usare il nostro esercito, ma in questo momento è un'opzione sul tavolo, perché non possiamo stare a guardare una nuova pulizia etnica e delle nuove (Operazioni) tempesta, se il premier (albanese Edi) Rama le invoca", ha detto Brnabic aggiungendo che vorrebbe chiedere a tutti i leader europei cosa farebbero al suo posto. La premier ha infine osservato che la priorità del suo governo sono l'istruzione e la digitalizzazione, ma che si trova in una situazione in cui "qualcuno" vuole formare il 15 dicembre, contro ogni accordo, un Esercito con il pericolo che possa attentare alla vita della popolazione serba. Il voto del parlamento di Pristina sulla legge per la creazione dell'esercito del Kosovo si terrà venerdì 14 dicembre. Ad annunciarlo è stato nei giorni scorsi il presidente dell'Assemblea nazionale di Pristina, Kadri Veseli, dopo la riunione dell'ufficio di presidenza del parlamento che ha ufficializzato la data per il voto. "A metà dicembre sarà creato l'esercito del Kosovo", aveva preannunciato nei giorni scorsi il presidente del parlamento di Pristina, parlando da Drenica dove ha confermato che presto sarà completato il processo legislativo per la trasformazione della Forze di sicurezza kosovare. Il governo di Pristina ha impresso nelle scorse settimane un’accelerazione ai suoi piani per la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un esercito regolare. L’obiettivo della creazione dell’esercito del Kosovo entro la fine dell’anno sembra avvicinarsi dopo l’approvazione da parte del parlamento del pacchetto di leggi sull’ampliamento delle competenze delle Ksf. L’approvazione in prima lettura è avvenuta nelle scorse settimane con il voto trasversale da parte di tutti i partiti politici di etnia albanese, segnando di fatto un importante momento di unità per il paese sempre più diviso invece dallo scontro politico, non solo tra maggioranza e opposizione ma anche tra governo e presidenza. Questo momento di unità nazionale stride tuttavia con l’attesa linea dei deputati della Lista serba, schieramento della minoranza etnica molto presente nel nord del paese, che hanno lasciato l’aula in segno di protesta. (Seb)