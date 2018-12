Albania-Croazia: firmato accordo di partenariato strategico fra i due governi

- L'Albania e la Croazia hanno firmato un accordo di Partenariato strategico. Il documento è stato siglato a Zagabria a margine dell'incontro fra i due premier, l'albanese Edi Rama e quello croato Andrej Plenkovic. "Spero che le nostre future relazioni si rafforzino sia nell'ambito politico che economico", ha dichiarato alla congiunta conferenza stampa il premier croato, sottolineando che "i rapporti fra i nostri due paesi sono eccellenti". Per il premier albanese "la sigla dell'accordo rappresenta un altro importante momento in questa relazione che per l'Albania e gli albanesi è stata strategica dalla nascita della nuova e moderna Croazia, per proseguire poi con il riconoscimento da parte sua, dell'indipendenza del Kosovo, l'adesione dell'Albania alla Nato e tanto altro". (segue) (Alt)