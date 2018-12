Kosovo-Serbia: vice assistente segretario Usa, dazi Pristina danneggiano dialogo

- Il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, ha invitato le autorità di Pristina ad eliminare i dazi sulle importazioni da Serbia e Bosnia. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Palmer ha affermato che le misure imposte da Pristina rappresentano "un ostacolo al proseguimento del dialogo tra Kosovo e Serbia". Dall'altra parte il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha ribadito che i dazi non saranno revocati "nonostante le pressioni internazionali". "Questa decisione non è del governo ma di tutto il Kosovo in quanto tutti noi siamo consumatori", ha dichiarato il premier parlando di danni "causati dalla Serbia" che hanno un impatto negativo sulla "vita quotidiana di ogni cittadino". (segue) (Kop)