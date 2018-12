Russia-Ucraina: Mogherini domani a Milano incontra Lavrov e Klimkin (2)

- "La nostra cooperazione in materia di sicurezza con i partner nei Balcani occidentali è estremamente buona e fondamentale quando si parla di antiterrorismo, quando si parla di criminalità organizzata, quando si tratta della prevenzione della radicalizzazione", ha aggiunto. Mogherini ha detto che informerà i ministri sullo stato di avanzamento del dialogo tra Belgrado e Pristina, "ma anche sul nostro lavoro a sostegno dell'accordo sul nome tra Skopje e Atene e sul lavoro che continuiamo a fare" in Bosnia Erzegovina per mantenere l'attenzione sul programma di riforme economiche e mantenere la prospettiva europea del paese nell'agenda politica, dopo le elezioni. (segue) (Beb)