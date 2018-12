Serbia-Kosovo: premier Brnabic, autorità Pristina si mettano d'accordo su motivazione dazi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettiamoci d'accordo sul perché sono state introdotte le tasse, affinché noi possiamo rispondere a tali affermazioni. E' per l'Interpol o è per il Cefta?", ha detto ancora la premier serba. La Brnabic ha poi replicato alle affermazioni del premier albanese Edi Rama sul fatto che Pristina si è lamentata circa la violazione dell'accordo Cefta da parte della Serbia, ma dall'altra parte non è giunta alcuna reazione. "Se Pristina si è lamentata, mostratemi la nota. E' bianco o nero, non esiste una zona grigia", ha detto la premier aggiungendo che l'accordo Cefta è chiaro ed esistono dei metodi formali di protesta. La Serbia, ha ancora detto la premier, ha sporto una nota di protesta formale al segretariato Cefta lo scorso 27 novembre. (segue) (Seb)