Case popolari: De Corato, con sentenza Corte d'Appello aumenterà discriminazione a italiani (2)

- "Per quanto riguarda gli alloggi Aler - fa sapere De Corato - negli ultimi anni, proprio perché questi requisiti non sono discriminatori come invece è stato ritenuto, sono state numerose le assegnazioni a persone extracomunitarie. Nei primi sei mesi dell'anno corrente sono stati stipulati, a Milano e in tutta la provincia, contratti Aler a norma di legge con persone provenienti dall'Albania (7 contratti), Argentina (1), Bangladesh (1), Brasile (2), Cina(2), Cuba (1), Ecuador (11), Egitto (27), El Salvador (3), Eritrea (1), Etiopia (1), Filippine (12), Haiti (1), Kosovo (1), Macedonia (1), Marocco (26), Moldavia (1), Nigeria (1), Pakistan (3), Perù (10), Senegal (5), Somalia (2), Sri Lanka (8), Tunisia (7), Turchia (1) e Ucraina (11). Tutti stranieri che vivono in Italia da tempo, che lavorano regolarmente e pagano i contributi come anche gli italiani. Solo nel capoluogo lombardo sono 25mila le persone in attesa dell'assegnazione di un alloggio popolare da oltre 20 anni. Queste ora, non solo devono vedersi sorpassare dagli abusivi sgomberati ai quali il Comune si impegna a trovare una casa, ma presto si vedranno sorpassare anche da persone che non hanno mai versato contributi e che, nonostante ciò, godranno di alloggi per i quali gli italiani hanno dovuto pagare anche le trattenute Gescal". (segue) (com)