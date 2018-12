Terrorismo: numero vittime cala in tutto il mondo per il terzo anno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le morti per terrorismo sono diminuite per il terzo anno consecutivo in tutto il mondo, mentre il terrorismo politico di estrema destra è in aumento in Nord America e nell'Europa occidentale, secondo un rapporto pubblicato mercoledì. Sono i dati dell’annuale Global Terrorism Index. Dopo aver toccato circa 34 mila morti nel 2014, i decessi legati al terrorismo sono diminuiti del 44 per cento lo scorso anno a 18.800, secondo Steve Killelea, presidente esecutivo dell'Istituto di economia e pace, che pubblica il rapporto. Le sconfitte militari dello Stato islamico in Iraq e in Siria, e l’azione del governo nigeriano contro Boko Haram sono visti come i motivi principali del calo significativo delle morti legate al terrorismo, ha detto Killelea. L'Afghanistan ha registrato il maggior numero di decessi fra tutti i paesi. L'Iraq, il paese in cui l'Isis è emerso per la prima volta, ha visto un declino del 56 per cento dei decessi correlati al terrorismo, da 7.368 a 3.554, segnando la maggiore riduzione annuale di un singolo paese e il più basso numero di morti per terrorismo che il paese abbia visto dal 2012. Complessivamente, i morti per mano dell'Isis sono calati del 52 per cento nel 2017, secondo il rapporto. Killelea prevede che il gruppo non sarà più considerato l'organizzazione terroristica più letale nel 2018. (segue) (Res)