Energia: Usa, in calo la fratturazione idraulica

- L’azienda statunitense Schlumberger, il più grande fornitore di servizi petroliferi al mondo, ha avvertito gli investitori che le sue entrate del Nord America nel quarto trimestre diminuiranno probabilmente del 15 per cento in seguito a proventi minori del previsto nel settore della fratturazione idraulica per l’estrazione del petrolio.. Il calo dell'attività di fratturazione idraulica quest'anno è stato "significativamente più grande" del previsto, ha detto Patrick Schorn, vicepresidente esecutivo dei pozzi di Schlumberger in una conferenza a New York, portando a un calo dei maggiore di quanto previsto inizialmente. Le società di servizi petrolifere di quest'anno sono state colpite da un rallentamento della domanda dato che i clienti dei produttori si trovano ad affrontare problemi di trasporto che hanno ridotto il valore del loro petrolio. Un recente calo dei prezzi del petrolio negli Stati Uniti a circa 53 dollari al barile ha anche alimentato nuove preoccupazioni tra gli investitori che i mercati siano sovra-riforniti, scrive il “Wall Street Journal”. (segue) (Res)