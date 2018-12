Nato: Stoltenberg, discussione su Balcani oggi a ministeriale esteri

- La seconda giornata di ministeriale Esteri della Nato, appena iniziata a Bruxelles, si apre con la discussione sui Balcani. Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg, entrando ai lavori. "La sicurezza e la stabilità dei Balcani occidentali sono di primaria importanza per la Nato e abbiamo forti relazioni con tutti i paesi della regione" ha detto Stoltenberg. "Accolgo con favore il lavoro in corso a Skopje per implementare l'accordo sul nome e non vedo l'ora di accoglierli come il 30mo membro della Nato, una volta completate le procedure nazionali" ha aggiunto. Secondo il segretario generale, la Bosnia Erzegovina è un valido collaboratore nelle operazioni della Nato e "sosteniamo pienamente il suo cammino verso l'integrazione euro-atlantica". Stoltenberg ha poi definito la Serbia un "partner prezioso" e per questo "la Nato sostiene inoltre pienamente il dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina" che "è fondamentale per la pace e la sicurezza regionali" ha concluso. (Beb)