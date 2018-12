Kosovo-Serbia: vice premier Hoxhaj, da Belgrado propaganda ostile per destabilizzare regione

- La Serbia sta cercando di destabilizzare la regione dei Balcani occidentali attraverso una propaganda ostile nei confronti del Kosovo. Lo ha affermato il vice premier kosovaro, Enver Hoxhaj, sul proprio profilo Twitter. “Ancora una volta la Serbia continua la sua aggressiva propaganda contro il Kosovo attraverso i suoi media controllati per creare panico. Queste minacce sono azioni disperate che mirano a destabilizzare i Balcani occidentali. Come futuro membro della Nato, la transizione della Forza di sicurezza del Kosovo in una Forza armata garantirà solo pace e stabilità", ha detto Hoxhaj in riferimento alla tensioni tra i due paesi sulla questione della formazione di un Esercito regolare da parte di Pristina. (segue) (Kop)