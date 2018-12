Serbia-Kosovo: premier Brnabic, autorità Pristina si mettano d'accordo su motivazione dazi

- Le autorità di Pristina cambiano "continuamente idea" sulla motivazione per cui hanno introdotto dazi del 100 per cento sulle merci serbe e bosniache: lo ha detto la premier della Serbia, Ana Brnabic, in una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado. La premier ha ricordato che la prima spiegazione data è stata "perché la Serbia non ha consentito" l'ingresso nell'Interpol del Kosovo. "Credo che tutti lo abbiamo sentito, sia la Serbia che gli altri paesi Ue e la comunità internazionale", ha detto la Brnabic aggiungendo che "quando hanno visto che non ha senso" e da ciò non avrebbero ottenuto nulla, allora "hanno cambiato spiegazione" dicendo che la Serbia infrange l'Accordo centro-europeo di libero scambio (Cefta). (segue) (Seb)