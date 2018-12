Kosovo: morte ex presidente Usa Bush, indetta per oggi giornata di lutto nazionale

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha indetto per oggi una giornata di lutto nazionale per la morte dell'ex presidente statunitense George H.W. Bush. Il presidente kosovaro ha fatto sapere tramite una nota di aver preso questa decisione per commemorare l'ex presidente Usa e per "il suo contributo alla libertà del Kosovo". Nella giornata odierna le bandiere degli edifici pubblici in Kosovo saranno a mezz'asta. Sempre oggi 5 dicembre 2018 è stata proclamata giornata di lutto nazionale negli Stati Uniti, dopo la morte nel fine settimana dell'ex presidente Bush. (Kop)