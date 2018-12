Balcani-Ue: premier albanese Rama replica a commissario Hahn su dazi, "decisione Pristina deve fare riflettere" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E parlando proprio del dialogo fra Pristina e Belgrado, il premier abanese ha dichiarato che il Kosovo "ha fatto molte concessioni senza avere come ritorno quello che gli spetta. E' vero – ha proseguito – che ci sono stati progressi, ma la frenesia con la quale la Serbia sta bloccando l'adesione del Kosovo alle istituzioni regionali ed internazionali, e persino, l'inspiegabile coraggio per chiedere il ritiro dei riconoscimento all'indipendenza del Kosovo, non è solo preoccupante, ma è una sfida, che porta a scoraggiare lo stesso processo del dialogo e una provocazione, fino al punto da considerare necessarie le reazioni proporzionali", ha sottolineato Rama, criticando l'Unione europea di "usare doppi standard, coccolando Belgrado". (Alt)