Serbia-Russia: presidente Vucic a colloquio con ambasciatore Cepurin, focus su Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, è stato oggi a colloquio con l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Cepurin. Secondo una nota della presidenza della Repubblica serba, al centro della riunione è stata la situazione in Kosovo, ed in particolare l'annuncio della formazione di un Esercito regolare da parte delle autorità di Pristina. Vucic ha pregato Cepurin di avvertire il presidente russo Vladimir Putin e la dirigenza russa che "è come se qualcuno appositamente" spingesse la Serbia e la regione verso il conflitto. "la Serbia non provoca in nessun modo l'instabilità, ma attraverso continue provocazioni verremo portati ad una situazione senza uscita dove dovremo difendere la popolazione serba in Kosovo", ha detto Vucic. L'ambasciatore Cepurin ha dichiarato che la questione kosovara è un problema di lunga durata che deve trovare una soluzione di buon senso, utile per tutti. Cepurin ha ribadito che le autorità russe seguono la situazione con attenzione. (Seb)