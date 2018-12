Kosovo: ministro Integrazione europea Hoxha, Ue incapace di rispettare impegni presi su liberalizzazione visti (2)

- "La liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari non avverrà prima del 2020", ha affermato ieri da Pristina il commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, parlando in conferenza stampa dopo gli incontri con i vertici politici kosovari, ai quali ha richiesto di revocare la decisione di imporre dazi all'import di prodotti da Serbia e Bosnia. Hahn ha invitato i cittadini kosovari alla pazienza sulla liberalizzazione dei visti in quanto sarà necessario aspettare diversi mesi ancora prima di poter viaggiare liberamente in Europa. "Il lavoro è stato completato da parte kosovare e è ora il nostro turno per attuare la liberalizzazione dei visti. Il Parlamento europeo ha votato in favore e la questione spetta ora al Consiglio dei ministri dell'Ue", ha dichiarato Hahn in riferimento al fatto che non esiste ancora un'unanimità di vedute tra i paesi membri sulla liberalizzazione dei visti per Pristina. "Ho fiducia che il 2020 sia la data più realistica per la liberalizzazione ma non rimanete ostaggio della date", ha affermato il commissario europeo. (segue) (Kop)