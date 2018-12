I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Kosovo: 22 europarlamentari fanno appello a Consiglio per liberalizzazione visti - Ventidue europarlamentari in una lettera aperta rivolta al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e alla presidenza di turno austriaca del Consiglio Ue chiedono la liberalizzazione dei visti per il Kosovo senza ulteriori ritardi. Secondo quanto riferito dal portale di informazione “Gazeta Express”, i membri dell’europarlamento hanno rivolto l’appello in vista della riunione del Consiglio dell'Unione che si svolgerà il 13 e 14 dicembre, invitando i ministri degli Esteri delle a liberalizzare i visti per i cittadini del Kosovo. La richiesta arriva dopo che il commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, ha annunciato ieri che i visti verranno concessi non prima del 2020. Il Parlamento europeo ha inoltre ricordato al Consiglio dell'Ue che il 18 luglio 2018 la Commissione europea ha confermato che il Kosovo ha soddisfatto tutti e due i requisiti di liberalizzazione dei visti in sospeso, quali la ratifica dell'accordo di demarcazione dei confini con il Montenegro e i migliori risultati nella lotta contro la criminalità e corruzione, soddisfacendo così i parametri di riferimento stabiliti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti. (segue) (Res)