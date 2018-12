I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: il 14 dicembre voto su legge per creazione esercito - Il voto del parlamento di Pristina sulla legge per la creazione dell'esercito del Kosovo si terrà venerdì 14 dicembre: lo ha annunciato oggi il presidente dell'Assemblea nazionale di Pristina, Kadri Veseli, dopo la riunione dell'ufficio di presidenza del parlamento che ha ufficializzato la data per il voto. "A metà dicembre sarà creato l'esercito del Kosovo", aveva preannunciato nei giorni scorsi il presidente del parlamento di Pristina,parlando da Drenica dove ha confermato che presto sarà completato il processo legislativo per la trasformazione della Forze di sicurezza kosovare. (segue) (Res)