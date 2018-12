Kosovo: commissario Ue Hahn, liberalizzazione visti non prima del 2020 (2)

- Il ministro per l'Integrazione europea del Kosovo, Dhurata Hoxha, ha definito nei giorni scorsi come "dilemmi irrazionali" quelli espressi da alcuni Stati membri dell'Ue sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo. Hoxha ha spiegato che “tali dilemmi danneggiano seriamente la credibilità dell'Ue”. Il ministro di Pristina ha poi aggiunto di “aver trovato strano il fatto che il Kosovo sia di fronte a un dilemma e alle incertezze legate alla liberalizzazione dei visti, considerando che il paese ha soddisfatto tutti i criteri dell'Ue”. Tuttavia, Hoxha ha auspicato che l'Ue manterrà presto le sue promesse e liberalizzerà i visti. Il ministro ha affermato che è molto importante che il Consiglio dei ministri dell'Ue prenda una decisione sui visti a dicembre, sottolineando che il potenziale fallimento dell'Unione europea nella liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo metterebbe in discussione la fiducia del Kosovo nell'Unione europea.Le autorità di Pristina hanno dichiarato di sperare che il Consiglio dell'Ue nel corso della riunione di dicembre includa nell'agenda anche il voto sull'opportunità di revocare visti per i cittadini del Kosovo. Ma alcuni paesi dell'Ue hanno espresso apertamente le loro riserve sul fatto che una decisione positiva verrà presa quest'anno. Intervenuto lo scorso 13 novembre sulla questione, il vicepremier Enver Hoxhaj ha dichiarato che senza la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari, Pristina intende porre delle condizioni per la ripresa del dialogo con la Serbia. Hoxhaj ha auspicato una rapida liberalizzazione dei visti da parte dell'Unione europea. "Se l'Ue non è capace di mantenere le sue promesse in relazione alla liberalizzazione dei visti e noi abbiamo dato adempimento a tutti i criteri, dal primo al 95mo", si è chiesto Hoxhaj, "perché dovremmo fidarci dell'Ue come strumento per convincere la Serbia a riconoscere il Kosovo". (segue) (Kop)