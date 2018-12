Kosovo: commissario Ue Hahn, liberalizzazione visti non prima del 2020 (3)

- Il presidente del parlamento di Pristina Kadri Veseli ha detto in precedenza che i cittadini kosovari sono rimasti "ingiustamente isolati" a causa dell'obbligo di ottenere il visto per i viaggi in Europa. Secondo Veseli, "fino ad ora ci è stato detto che la liberalizzazione dei visti non è una questione politica ma interamente tecnica". "Abbiamo diritto ad una decisione dell'Unione europea sulla liberalizzazione dei visti a dicembre", ha dichiarato il presidente del parlamento kosovaro. A suo parere, se ciò non dovesse accadere siamo di fronte ad un chiaro episodio di discriminazione nei confronti del Kosovo. Il vicepremier kosovaro Hoxhaj si è chiesto anche nei giorni scorsi per quale motivo Pristina dovrebbe avere fiducia di Bruxelles riguardo il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti con Belgrado, se l'Unione europea esita sulla liberalizzazione dei visti per il Kosovo. (segue) (Kop)