Serbia-Cina: presidente serbo a colloquio con ambasciatore cinese, al centro situazione in Kosovo

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un colloquio con l'ambasciatore cinese a Belgrado, Li Manchang. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba, al centro è stata la questione kosovara ed in particolare l'annuncio da parte di Pristina della formazione di un esercito nazionale il prossimo 14 dicembre. Vucic ha pregato l'ambasciatore di riferire al capo dello Stato cinese gli sviluppi della situazione in Kosovo. Vucic ha dichiarato che "è del tutto chiaro" che l'annuncio di una formazione dell'esercito kosovaro e l'applicazione di tasse del 100 per cento sulle merci serbe hanno come obiettivo la cacciata della popolazione serba dal Kosovo. Vucic ha infine pregato la Cina di utilizzare il proprio ruolo e la propria influenza nel mondo per aiutare a mantenere la pace e la stabilità. (Seb)