Kosovo: ministro Commercio Shala, rimuovere etichette con definizione non appropriata del paese (2)

- L'annuncio del ministro Shala si inserisce in un periodo di tensioni tra Pristina e Belgrado, dopo la decisione del governo kosovaro di imporre dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. Secondo quanto affermato ieri a Pristina dal commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, l'Unione europea è "scossa" e "delusa" dalla decisione del governo del Kosovo di imporre dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina. "Uno dei nostri obiettivi è stato la rimozione della barriere al commercio tra i paesi", ha dichiarato Hahn invitando nuovamente le autorità di Pristina a revocare la decisione in quanto Serbia e Kosovo devono riprendere il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti. Hahn ha incontrato a Pristina il presidente kosovaro Hashim Thaci e il premier Ramush Haradinaj, rinnovando la richiesta dell'Ue di eliminare la misura restrittiva al commercio applicata da alcuni giorni. (segue) (Kop)