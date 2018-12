Kosovo: ministro Integrazione europea Hoxha, Ue incapace di rispettare impegni presi su liberalizzazione visti

- L'Unione europea non è stata in grado di rispettare gli impegni presi con il Kosovo sulla liberalizzazione dei visti: lo ha affermato il ministro per l'Integrazione europea di Pristina, Dhurata Hoxha, parlando oggi durante una conferenza a Bruxelles. Secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk", il ministro Hoxha ha detto che l'integrazione europea rimane uno degli obiettivi principali del Kosovo e non c'è dubbio che Pristina "è il paese più pro-europeo in Europa", mentre la domanda è se "l'Ue sta lavorando per fare sentire i cittadini del Kosovo parte dell'Europa". Sulla liberalizzazione dei visti, ha detto, "il Kosovo ha fatto i suoi compiti adempiendo tutti i 95 criteri, che non erano facili". Secondo Haxha, da Bruxelles invece non è arrivata una spiegazione sufficientemente chiara sui ritardi nella liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. (segue) (Kop)