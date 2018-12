Kosovo: ministro Integrazione europea Hoxha, Ue incapace di rispettare impegni presi su liberalizzazione visti (4)

- Il gruppo parlamentare del maggiore partito dell'opposizione kosovara, la Lega democratica del Kosovo (Ldk), è tornato oggi a chiedere le dimissioni del primo ministro Ramush Haradinaj e del vicepremier, Fatmir Limaj, dopo le dichiarazioni del commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn secondo cui la liberalizzazione dei visti per Pristina avverrà non prima del 2020. "L'Ldk chiede che l'Assemblea nazionale si riunisca per una sessione straordinaria al fine di discutere la questione, mentre richiede le dimissioni dell'esercutivo", si legge in un comunicato del partito diffuso dal portale "Balkan Insight". Secondo l'Ldk, l'attuale capo del governo kosovaro e il suo vice "hanno ostacolato con la violenza e gli intrighi, l'adempimento dei criteri per la liberalizzazione dei visti". Il riferimento dell'Ldk è alla scorsa legislatura, quanto Haradinaj e Limaj, all'opposizione, ostacolavano con forza la ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, uno dei criteri principali per la liberalizzazione dei visti a livello Ue. (Kop)