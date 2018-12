Ue-Kosovo: 22 europarlamentari fanno appello a Consiglio per liberalizzazione visti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli eurodeputati, i viaggi senza visto consentono alle persone a una migliore cooperazione transfrontaliera, scambi culturali educativi e professionali, ma aiutano anche a frenare l'immigrazione irregolare. Nella lettera si sottolinea che il regime senza visti potrebbe avvicinare il Kosovo all'Ue. Gli eurodeputati sottolineano inoltre che il Kosovo rimane l'unico paese nei Balcani occidentali i cui cittadini hanno ancora bisogno di un visto per recarsi nello spazio Schengen. "Questo ha già creato un senso di isolamento che riguarda la vita quotidiana dei cittadini del Kosovo. Abbiamo già assistito alla crescita delle giovani generazioni tagliate fuori dal resto dell'Europa unificata e prospera", si legge nella lettera. Gli eurodeputati affermano che il regime senza visti rappresenta uno dei risultati più tangibili e concreti per la prospettiva europea del paese e porta alla realizzazione della libera circolazione come uno dei principi fondamentali del progetto europeo. Infine i firmatari della lettera chiedono al Consiglio di programmare una votazione su questo tema e adottare un regime senza visti per il Kosovo senza ulteriori indugi. (segue) (Kop)