I fatti del giorno - Balcani (3)

- Difesa: Albania, ministro Xhacka "presto nostre truppe anche in missioni Onu" - Le unità militari dell'Esercito albanese saranno impegnate anche in missioni sotto l'egida delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa albanese, Olta Xhacka, durante la cerimonia di partenza per l'Afghanistan, nell'ambito dell'Operazione Sostegno Risoluto nel paese, di una compagnia composta da 66 ufficiali e militari. Le unità albanesi sono presenti da anni in Afghanistan. "Questa sarà la prima volta che le nostre unità speciali si impegneranno per l'addestramento delle truppe afghane", ha spiegato Xhacka. Le unità dell'esercito albanese sono presenti in vari missioni militari in diversi paesi del mondo, dal Mali, in Bosnia e Kosovo, dalla Lettonia in Iraq e Afghanistan, mentre le navi della Marina militare invece fanno attualmente parte della missione della Nato in Mar Egeo. (segue) (Res)