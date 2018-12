Balcani-Ue: premier albanese Rama replica a commissario Hahn su dazi, "decisione Pristina deve fare riflettere"

- L'Albania continua a sostenere la decisione del governo del Kosovo di imporre dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. In un suo post su Twitter, il premier albanese Edi Rama ha dichiarato che tale decisione "dovrebbe far riflettere", replicando in questo modo alle dichiarazioni di ieri del commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, a seguito della sua visita a Belgrado e Pristina, con un focus proprio sulla questione dei dazi. "Noi tutti siamo rimasti sorpresi e delusi quando sono stati imposti i dazi del 100 per cento. Sono a conoscenza, e tutti nell'Unione europea siamo a conoscenza delle attuali difficoltà del Kosovo. C'è però bisogno che entrambe le parti affrontino queste questioni", ha dichiarato ieri sera Hahn a Pristina. (segue) (Alt)